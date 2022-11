WK nieuws: bookmakers zien kansen Oranje groeien na uitglijder Argentinë

Bekijk in ons match center het speelschema, de diverse groepen en meer.

Succesvolle knieoperatie voor Franse verdediger Hernández

08.27 uur: De Franse verdediger Lucas Hernández heeft in het Oostenrijkse Innsbruck een succesvolle operatie aan zijn rechterknie ondergaan. Dat heeft zijn Duitse club Bayern München laten weten.

Hernández raakte geblesseerd aan zijn knie in de eerste groepswedstrijd van Frankrijk op het WK in Qatar, tegen Australië. Bij onderzoek in het ziekenhuis in Doha werd een scheur in de voorste kruisband van zijn rechterknie geconstateerd.

Hij kampte eerder met blessures en was vlak voor het WK net teruggekeerd in de ploeg, na zeven weken afwezigheid door een liesblessure. Volgens Bayern München begint Hernández op korte termijn aan zijn revalidatie bij zijn club. De verwachting is dat hij een aantal maanden is uitgeschakeld.

Brazilië blijft op WK grote favoriet, kansen Oranje stijgen iets

08.12 uur: De kans dat Brazilië volgende maand voor de zesde keer de wereldtitel wint, is nog iets groter dan voor het WK begon. Dat is de conclusie van sportdatabureau Nielsen's Gracenote, nu alle teams één keer in actie zijn gekomen in Qatar.

Brazilië begon het toernooi met een kans van 20 procent op de wereldtitel. Na de zege van 2-0 van donderdag op Servië, in combinatie met de uitslagen van de andere deelnemers, is dat nu opgelopen tot 24 procent.

Argentinië leek vooraf, met 16 procent, de grootste uitdager van Brazilië. De Zuid-Amerikanen zijn na het verrassende verlies tegen Saoedi-Arabië echter flink teruggezakt. Gracenote geeft nu Spanje en Nederland, met allebei 9 procent, de meeste kans achter Brazilië om wereldkampioen te worden. Voordat de mondiale eindronde in Qatar begon, stonden beide landen nog op 7 procent. Spanje won het eerste groepsduel met 7-0 van Costa Rica en Nederland met 2-0 van Senegal.

Volgens Gracenote zijn de volgende zestien landen na de eerste speelronde het meest kansrijk om de achtste finales te halen: Brazilië, Spanje, Nederland, Engeland, Frankrijk, Ecuador, België, Portugal, Japan, Zwitserland, Saoedi-Arabië, Uruguay, Argentinië, Denemarken, Kroatië en de Verenigde Staten.

Dertien van de zestien landen had Gracenote voor het WK ook genoemd als achtste finalist. Duitsland, Mexico en Iran zitten er nu niet meer bij. Die plekken zijn ingenomen door Japan, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten.