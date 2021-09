Dirk Kuyt reageert sportief op ophef: ’Ik hoop dat ik extra motivator ben en blijf’

De voormalig Oranje-international verklaarde in aanloop naar het Champions League-duel in de Spaanse hoofdstad als analist bij RTL7 dat hij niet stond te trappelen om Sheriff in actie te zien. „Met alle respect, want ik weet dat de Champions League een competitie voor kampioenen is, maar zo’n club heeft hier niets te zoeken.”

Het leidde tot boze reacties in Moldavië. Zeker toen de club met 1-2 won van Real. „ Ik ben enorm blij dat we de perfecte wereld van Dirk Kuyt hebben kunnen verwoesten”, aldus Sheriff-trainer Yuriy Vernydub, die eerder met zijn ploeg ook al won van Shakhtar Donetsk (2-0).

FC Sheriff-trainer Yuriy Vernydub kon de opmerkingen van Dirk Kuyt niet waarderen. Ⓒ HH/ANP

„Ik ben enorm blij voor onze jongens. We hebben gezorgd voor een wonder. Nu hebben we nog vier wedstrijden te gaan en daarmee hebben we nog een lange weg te gaan, maar we zullen op 7 december, na de wedstrijd in Oekraïne tegen Shakhtar, zien waar we staan.”

Kuyt werd woensdag flink om zijn oren geslagen met zijn uitspraken van een dag eerder. „Ja, ik kreeg het op mijn bordje, maar het was helemaal niet zo bedoeld. Mijn inbox stroomde vol. Ik heb niets tegen FC Sheriff en geniet er juist van dat ze zo goed presteren. Ze hebben eerste alle voorrondes succesvol doorlopen en nu winnen ze in de groepsfase twee duels op een rij.”

„Dat is ook het mooie aan de Champions League. Eens in de zoveel jaar is er een team dat onverwacht goed presteert en boven zichzelf uitsteekt. Ik hoop dat ik een extra motivator voor ze ben en blijf. Het is sowieso fijn dat de dingen die ik zeg er nog toe doen. Zelfs in Moldavië. Ik wens Sheriff veel succes en ik blijf ze volgen.”

Dinsdag ging Kuyt in de uitzending ook al kort in op het met scherp schietende Sheriff. „Ik ben blij dat ze mijn ongelijk bewijzen en het was ook nog eens hartstikke verdiend. We gaan binnenkort een wedstrijdje bezoeken, toch Wes?”, zo grapte hij tegen collega-analist Wesley Sneijder.