Max Verstappen: ’Ervaring Lewis Hamilton geen voordeel in titelstrijd’

„Persoonlijk denk ik van niet”, stelt Verstappen op Spa-Francorchamps na de vraag of Hamilton in het voordeel is met die ervaring. „Het enige voordeel dat je écht kan hebben in deze sport, is als je een snellere auto hebt. Dat maakt zo’n verschil in de Formule 1. Er zijn genoeg goede coureurs die geen kans hebben om vooraan te vechten. Het maakt niet uit of je zeven titels hebt, een of nul, maar het gaat er altijd om dat je moet proberen elke race te finishen en het maximaal aantal punten te behalen. We doen allemaal ons best, een voordeel wat ervaring betreft zie ik niet.”

Komend weekeinde staat de Grand Prix van België op het programma. Een week later volgt de race in Zandvoort, gevolgd door een wedstrijd op Monza.