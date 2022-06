Depay nieuwsgierig naar samenspel met Vincent Janssen

Al denkt de topscorer van deze Oranje-generatie dat ook 4-3-3 nog een reële optie is voor het WK in Qatar later dit jaar. „Het 4-3-3 systeem hebben we al op zak. Daar hoeven we niet op te trainen. Daar kunnen we altijd naar terugschakelen. Het onwennige zit in dit systeem, dat we niet gewend zijn vanuit onze voetbalscholen. Als we op het toernooi denken dat we een tegenstander pijn kunnen doen met 4-3-3 dan kunnen we altijd weer omschakelen. Dat is aan de trainer.”

Het samenspel voorin, is in het nieuwe systeem wel wat anders, erkent Depay. „Met twee spitsen is het wel belangrijk dat je naar elkaar kijkt. Wie er in de bal komt en wie er diepgaat. Dat is een kwestie van aanvoelen.” Die klik is er zichtbaar met Steven Bergwijn. „Het klikt heel goed. Ondanks dat hij weinig minuten heeft gemaakt, is hij de laatste paar keer van grote waarde geweest. En daarvoor onder Koeman heeft hij ook al laten zien, dat hij gevaarlijk kan zijn. Ik ben heel blij met hem. Steven is balvast, snel, bewegelijk, sterk in de één-tegen-één en begint nu ook te scoren. Dat hebben we erbij nodig.”

Bekijk ook: Depay breekt een lans voor Wijnaldum

Balvast

Nu is er met Vincent Janssen een ander type spits opgeroepen, een aanspeelpunt. Het samenspel met hem zal anders zijn, beseft Depay. „Ik heb met hem gespeeld vanaf de onder vijftien en ook nog in Oranje onder Dick Advocaat en Danny Blind. Hij is een spits die balvast is en niet veel diep gaat. Dan zou het logisch zijn als ik om hem heen ga spelen. Het is leuk voor hem, dat hij is opgeroepen en dat hij de kans krijgt om zichzelf te laten zien.”