Novak Djokovic naar rechter om uitzetting te voorkomen

Rechter Anthony Kelly behandelt de zaak die Djokovic, de nummer 1 van de wereld, heeft aangespannen donderdagmiddag (lokale tijd) tijdens een hoorzitting. Als de Serviër er niet in slaagt de rechter te overtuigen, kan hij nog dezelfde dag op een vliegtuig worden gezet.

Nick Wood, de raadsman van de 34-jarige Serviër, zegt tegen The Sydney Morning Herald dat hij in gesprek is met de autoriteiten, maar dat een geldig visum „cruciaal” is voor Djokovic om later deze maand mee te mogen doen aan de Australian Open. „Als meneer Djokovic geen geldig visum heeft is dat een onoverkomelijk obstakel voor deelname aan het toernooi”, aldus Wood.

Naar verluidt mist Djokovic onder meer een officieel document waarin staat vermeld waarom aan hem een medische vrijstelling is verleend om zonder vaccinaties tegen het coronavirus Australië binnen te mogen.

De Servische president Aleksandar Vucic bood op het laatste moment nog vergeefs zijn hulp aan en riep volgens Servische media ook de Australische ambassadeur in Belgrado op het matje. „Ik heb onze Novak verteld dat heel Servië achter hem staat en dat onze overheidsdiensten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er onmiddellijk een einde komt aan de pesterijen van de beste tennisser van de wereld”, liet Vucic weten. De Servische steun mocht echter niet baten.

De 34-jarige tennisser heeft zich nooit willen uitlaten over zijn vaccinatiestatus. Dinsdag maakte hij zelf bekend dat hij kan deelnemen aan de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van dit jaar, dankzij een medische vrijstelling. Het leidde tot verontwaardigde reacties in Australië waar lang een strenge lockdown gold.

Jaala Pulford, de minister van Sport van de staat Victoria, liet op Twitter al weten dat Djokovic niet op steun uit politieke hoek hoefde te rekenen. „De federale regering heeft gevraagd of we Djokovic willen helpen bij de aanvraag voor zijn visum, maar dat zullen wij niet doen”, zo schreef ze. „We zijn altijd duidelijk geweest over twee zaken: de goedkeuring van visa is een zaak van de federale regering en medische vrijstellingen zijn een zaak van artsen.”

De Australische minister-president Scott Morrison had eerder ook al duidelijke taal gesproken. „We wachten zijn komst af en welk bewijs hij ons levert om zijn vrijstelling te ondersteunen. Als dat bewijs onvoldoende is, zal hij niet anders worden behandeld dan iemand anders en zal hij op het volgende vliegtuig naar huis worden gezet.”