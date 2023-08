Roberto Mancini neemt verrassend ontslag als bondscoach Europees kampioen Italië

„Hiermee eindigt een belangrijke pagina in de geschiedenis van de ’Azzurri’, die in mei 2018 begon en eindigde met de finaleronde van de Nations League in 2023”, aldus de Italiaanse bond. Mancini leidde Italië op het laatste EK, dat vanwege de coronacrisis niet in 2020 maar in 2021 werd gehouden, naar de Europese titel. De Italianen versloegen Engeland in de finale op Wembley via strafschoppen.

De ploeg van Mancini wist zich daarna echter niet te kwalificeren voor het WK in Qatar. In de play-offs liet de Europees kampioen zich verrassen door Noord-Macedonië. Mancini bleef toen desondanks aan als bondscoach.

Nations League

De ’Azzurri’ bereikten wel de finaleronde van de laatste editie van de Nations League. De ploeg van Mancini moest het tijdens de eindronde, afgelopen juni in Nederland, in de halve finales afleggen tegen Spanje (1-2). Italië versloeg daarna wel Oranje in de strijd om het brons met 3-2.

Het Italiaanse elftal begon in maart de EK-kwalificatie met een nederlaag tegen Engeland en een magere zege op Malta. Amper een maand voor de volgende twee kwalificatiewedstrijden, op 9 en 12 september tegen respectievelijk Noord-Macedonië en Oekraïne, besloot Mancini zijn functie neer te leggen.