Miles Scotson ondanks val in slotfase ritwinnaar in Valencia

Scotson viel 4 km voor de meet, maar won toch. Ⓒ Screenshot video

VALENCIA - De Australiër Miles Scotson heeft solo de openingsetappe van de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De hardrijder ontsnapte in een verregende etappe stiekem aan de aandacht van een uitgedund peloton. Ondanks een valpartij in de slotfase had Scotson genoeg voorsprong om te winnen.