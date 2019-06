PSV hoopt op Ruiter, Jurjus vertrekt

Trainer Mark van Bommel kan voorlopig nog niet beschikken over de geblesseerde Lars Unnerstall. Over een maand speelt PSV al in de voorronde van de Champions League tegen FC Basel.

Ruiter, wiens contract bij het Engelse Sunderland afliep, zou voor de club uit Eindhoven een welkome aanwinst zijn. Hidde Jurjus wordt namelijk deze week opnieuw verhuurd aan De Graafschap en Luuk Koopmans en Mike van den Meulenhof hebben geen Eredivisie-ervaring.