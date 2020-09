Spurs met Steven Bergwijn in Europa League voorbij Plovdiv

De Bulgaren kwamen in de 72e minuut op voorsprong door Georgi Minchev. Even later maakte Harry Kane uit een strafschop gelijk. De Engelsen kwamen vervolgens op voorsprong door Tanguy N'Dombele. Kort na de openingstreffer werden bij de thuisclub Dinis Almeida en Birsent Karageren uit het veld gestuurd.

Steven Bergwijn stond in de basis bij Tottenham. De oud-PSV'er werd in de 70e minuut vervangen.

De Spurs waren het afgelopen weekeinde het seizoen in de Premier League op eigen veld begonnen met een nederlaag tegen Everton.