Deze AZ-spelers missen coor corona duels met VVV en Napoli

AZ speelt met een gehavende selectie de wedstrijden tegen VVV-Venlo en Napoli. Ⓒ ANP/HH

ALKMAAR - „Ik ben niet zo naïef om te denken dat het virus bij ons wegblijft.” Was getekend Arne Slot, vrijdagmiddag, een dag voor de thuiswedstrijd tegen VVV Venlo. Of de hoofdtrainer op dat moment al wist welk onheil zijn selectie boven het hoofd hing, is onbekend. Maar niet veel later maakte AZ in de avonduren bekend dat de club was getroffen door een daverende corona-uitbraak. Het gaat een spannende week worden voor AZ, zeker met de saillante confrontatie met Napoli (donderdag) in het verschiet.