Fikse tegenvaller voor Cillessen

Aanvankelijk gaf de club de opstelling prijs met de Nederlandse international in het doel. Kort voor aanvang werd dat herroepen en werd gemeld dat Jaume Domènech alsnog speelt.

De reden is vrijwel zeker een blessure bij Cillessen, die net sinds een paar weken fit was. Begin december raakte hij geblesseerd. Nadat hij begin januari weer fit was bleef coach Albert Celades voor de aanvankelijk tweede keeper Domènech kiezen.

Valencia is titelverdediger in het bekertoernooi. Het versloeg vorig seizoen in de finale Barcelona, dat destijds speelde met Cillessen in het doel.