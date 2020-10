Liverpool verslikt zich in Arsenal in League Cup

Vorige week maandag stonden de twee Engelse grootmachten ook tegenover elkaar. In de Engelse Premier League eindigde het onderlinge duel in 3-1 voor Liverpool. Nu won Arsenal: de ploeg van trainer Mikel Arteta nam de strafschoppenserie net iets beter (4-5). De pogingen van Mohamed Elneny (Arsenal), Divock Origi en Harry Wilson (beiden Liverpool) werden gekeerd.

Liverpool, dat eerder op de donderdagaan Ajax werd gekoppeld in poule D van de Champions League, speelde met Virgil van Dijk in de basisopstelling. Georginio Wijnaldum startte op de bank en viel een kwartier voor tijd in. Wijnaldum schoot zijn penalty raak.