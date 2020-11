Van de Beek helpt Oranje aan gelijkspel tegen Spanje

Donny van de Beek maakte twee minuten na rust de gelijkmaker, nadat Sergio Canales de Spanjaarden na achttien minuten op voorsprong had gezet.

Tegenslag na twee minuten

Met Marco Bizot als debuterende doelman en Joël Veltman en Nathan Aké als centraal verdedigingsduo had Oranje in de eerste twintig minuten alle moeite met de wereldkampioen van 2010. De Boer, die al geen beroep kon doen op onder meer Virgil van Dijk, Tonny Vilhena, Matthijs de Ligt, Mohamed Ihattaren, Marten de Roon en Jasper Cillessen, zag zich nog geen twee minuten na het beginsignaal geconfronteerd met nog meer fysiek leed.

Bij Aké schoot het na een terugspeelbal op Bizot in zijn hamstring en de verdediger van Manchester City moest direct vervangen worden door Daley Blind. Spanje had het beste van het spel en kreeg via Alvaro Morata en Gerard Moreno prima schietkansen. Na achttien minuten was het raak, toen Veltman niet doordekte en Morata Canales kon bedienen. De middenvelder van Real Betis klopte Bizot met een laag schot.

Sergio Canales na zijn openingstreffer. Ⓒ Reuters

Het eerste gevaar van Oranje kwam kort na de 0-1 via Luuk de Jong. Gelanceerd door naamgenoot Frenkie was zijn schot geen al te lastige prooi voor doelman Unai Simon. De ploeg van De Boer werd naarmate de eerste helft vorderde beter, maar echt grote kansen waren er niet. Aan de overkant redde Bizot goed op een schot van Morata en verzuimde Marco Asensio een kansrijke situatie goed uit te spelen.

Vier verse krachten

Met Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Davy Klaassen en Calvin Stengs als verse krachten na rust kwam Oranje via Van de Beek al snel langszij. Een scherpe voorzet van Owen Wijndal ging voorbij aan Stengs en Luuk de Jong en Van de Beek schoot droog raak.

Donny van de Beek ziet dit schot geblokt, maar scoort later in de wedstrijd wel voor Oranje. Ⓒ ANP

Spanje, dat ook volop wisselde, kreeg grote kansen via Asensio en Koke. Laatstgenoemde wipte de bal echter over, en de knal van Asensio werd geblokt door Dumfries. Een schot van Adama Traoré werd gered door Bizot en halverwege de tweede helft kreeg Memphis Depay dé kans op de 2-1 voor Oranje. Een vloeiende aanval via Stengs en Dumfries eindigde bij Depay, die alle tijd had en nam, maar vervolgens veel te slap inschoot waardoor Simon kon redden.

Een soortgelijke, zo mogelijk nog grotere kans werd vijf minuten voor tijd door Luuk de Jong om zeep geholpen. De opnieuw opgestoomde Dumfries legde de bal breed op De Jong, maar die kwam niet lekker uit om Simon te verschalken.

FIFA-ranking

Door het gelijkspel deed Nederland goede zaken met het ook op de FIFA-wereldranglijst, waarop het tiende staat. Als dat zo blijft, dan komt Oranje volgende maand tijdens de loting voor de WK-kwalificatie in pot 1, en ontloopt het de negen andere sterkste landen.

Nations League

Zondag ontvangt De Boer in de Arena Bosnië en Herzegovina, woensdag sluit het de groepsfase van de Nations League af met een bezoek aan Polen.

Mede door twee benutte penalty's won een sterk gewijzigd Italië woensdag met 4-0 van Estland. De 27-jarige Vincenzo Grifo beleefde met zijn eerste doelpunten voor de Italiaanse selectie een mooie avond.

Grifo, in clubverband actief voor het Duitse SC Freiburg, opende binnen het kwartier de score. Hij schoot via de binnenkant van de paal raak. Federico Bernardeschi bracht de ruststand naar 2-0. In de tweede helft liep Italië door twee benutte strafschoppen verder weg bij Estland. Opnieuw Grifo en Riccardo Orsolini schoten vanaf de stip raak.

Zo blijft de ploeg van bondscoach Roberto Mancini sinds september 2018 zonder nederlaag. Italië, groepsgenoot van Nederland in de Nations League, vervolgt het toernooi tegen Polen (15 november) en Bosnië-Herzegovina (18 november).

Polen

De andere opponent van Nederland in de Nations League, Polen, versloeg Oekraïne met 2-0. Andriy Yarmolenko verzuimde de Oekraïners uit een penalty op voorsprong te zetten. Krzysztof Piatek en invaller Jakub Moder maakten de Poolse doelpunten.

Bij Polen deed Heerenveen-verdediger Pawel Bochniewicz het gehele duel mee. De ploeg van bondscoach Jerzy Brzęczek speelt eerst tegen Italië (15 november) en is op woensdag 18 november tegenstander van het Nederlands elftal.