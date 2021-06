Spanje na heerlijk voetbalgevecht door op EK ten koste van Kroatië

De Spanjaarden startten voortvarend. Er waren kansen van Pablo Sarabia en Koke. Toch was het Kroatië dat in de 20e minuut op voorsprong kwam na een enorme blunder van doelman Unai Simón. Hij schatte een terugspeelbal over grote afstand van Pedri helemaal verkeerd in waardoor de bal via zijn voet achter zich in het doel belandde.

De Spanjaarden leken aangeslagen, maar nog ruim voor rust kwamen ze weer op gelijke hoogte. In de 37e minuut schoot Pablo Sarabia de bal na een lange aanval uiteindelijk keihard achter keeper Dominik Livakovic: 1-1.

Unai Simon weet niet wat hem overkomt. Hij gaat de bal zelf uit het doel halen na zijn megablunder.

In de openingsfase van de tweede helft had Spanje de vroege megablunder Unai Simón weer helemaal goed gemaakt. Een kopbal van César Azpilicueta na een prima voorzet van Ferran Torres betekende de 2-1 voor Spanje. De Spaanse doelman Unai Simón leek ook weer helemaal de oude. In de 67e minuut redde hij voortreffelijk op een inzet van dichtbij van Josko Gvardiol.

Pablo Sarabia (m) zet de Spanjaarden weer op gelijke hoogte: 1-1.

Ruim 20 minuten voor tijd leek Spanje het duel te beslissen, maar het doelpunt van de bekritiseerde Álvaro Morata werd (terecht) afgekeurd wegens buitenspel. Het was Ferran Torres die de Kroaten enkele minuten later dan toch de genadeklap leek te geven door de 3-1 binnen te schieten.

In de slotfase was de spanning dan opeens weer helemaal terug. Na een scrimmage belandde de bal via Mislav Orsic in het Spaanse doel: 3-2. In de extra tijd raakten de Spanjaarden de ogenschijnlijk gerieflijke voorsprong nog helemaal kwijt. Mario Pasalic kopte in de 93e (!) minuut van dichtbij raak: 3-3.

Beide landen lieten er in de verlenging geen gras over groeien. Het spel golfde op en neer. Er waren kansen aan beide kanten. Uitgerekend Morata zette de Spanjaarden in de 100e minuut op 4-3 met een heerlijk schot in de bovenhoek. Vier minuten later leek het dan toch echt over en uit voor de Kroaten. Mikel Oyarzabal tekende voor de bevrijdende vijfde Spaanse treffer van de avond: 5-3. Kroatië perste er nog een soort van slotoffensief uit, maar dat leidde dit keer tot niks, zodat de Spanjaarden zich kunnen opmaken voor de kwartfinales.

