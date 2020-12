FC Barcelona-aanvaller Antoine Griezmann stopt deal met Huawei om ’Oeigoer-alarm’

De 29-jarige spits van FC Barcelona vervulde een prominente rol in een omvangrijke advertentiecampagne voor het bedrijf in Frankrijk. Hij was sinds 2017 aan het concern verbonden.

„Naar aanleiding van de sterke vermoedens dat Huawei heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een ’Oeigoer-alert’ door middel van gezichtsherkenningssoftware, beëindig ik onmiddellijk mijn samenwerking met het bedrijf”, liet Griezmann weten.

De Amerikaanse krant The Washington Post onthulde eerder deze week dat Huawei Technologies met een ander Chinees techbedrijf testen heeft gedaan met software voor camerasystemen die gezichten kon herkennen van Oeigoeren.

Daarbij zou dan een automatisch alarmsignaal afgaan naar Chinese veiligheidsdiensten. Als een gezicht werd herkend met kenmerken van de Oeigoerse gemeenschap kon een ’Oeigoer-alarm’ afgaan. De politie zou dan in actie kunnen komen.

Huawei liet in een reactie weten dat er inderdaad testen zijn geweest, maar dat de technologie niet is ingezet voor gebruik.