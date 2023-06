Alderweireld: ’Mijn goal in de eerste week elk half uur teruggekeken’

Royal Antwerp merkte bij de eerste open training van de voorbereiding direct welke impact de landstitel en de nationale bekerwinst op de fanschare maakten. Onder luid applaus kwamen de spelers het veld op voor het tweede trainingsmoment na de zomerstop. Antwerp-trainer Mark van Bommel verwelkomde met zomeraanwinst Jacob Ondrejka en de zestienjarige jeugdexponent George Ilenikhena twee nieuwe gezichten. William Joel Pacho is, huurspelers als Calvin Stengs daargelaten, tot nu toe de enige speler van de kern van vorig jaar die vertrok. Zijn transfer naar Eintracht Frankfurt leverde negen miljoen euro op.

Antwerp werkt toe naar een betekenisvol seizoen, waarin het zal uitkomen in de Champions League. Tijdens de persconferentie na de open training ging het niet alleen over de toekomst, maar vooral nog over het verleden. Want is het besef van die waanzinnige goal bij Alderweireld inmiddels al ingedaald? „Ik ga daar niet over liegen”, zegt hij. „In de eerste week na de titel heb ik ze om het halfuur bekeken. Maar dat gaat wel in dalende lijn.”

„Ik heb ontzettend veel felicitaties gekregen na die goal en de titel en ik weet niet welke me het meeste zal bijblijven. Graag zou ik iedereen bij de viering betrekken, elke fan, maar dat is moeilijk. Misschien hebben de woorden van de burgemeester me misschien nog het meeste gedaan. Ook de locatie was perfect, daar in het stadhuis.”

De spelers vierden het kampioenschap bij terugkomst in Antwerpen met de eigen fans. Daarbij sneuvelde al na een kwartier de beker die bij de titel kwam kijken. Vervolgens werd de trofee door meerdere spelers als een soort hoedje op het hoofd gedragen.

De festiviteiten behoren inmiddels tot het verleden voor de selectie van Van Bommel, die de verwachting uitsprak dat hij bij Antwerp blijft. Hij wil bouwen aan een ploeg die de komende jaren successen kan blijven boeken, zowel nationaal als internationaal.

,,De club is op weg om een topclub te worden en we worden door die dubbel ook zo aangezien. Is dat realistisch? Je hebt niet 1-2-3 de structuur van een topclub. Dat is een proces van jaren, en in België zijn er clubs die dat kunnen. Elke ploeg zal ook extra gemotiveerd zijn tegen ons. Dit moeten we jaren achter elkaar presteren en dat wordt echt niet makkelijk.”

Alderweireld over die opmars: „Altijd goed spelen, kan gewoon niet. Vorig seizoen hebben we ook mindere periodes gehad. En de fans zullen ook niet gaan fluiten als het wat minder gaat. We moeten een topclub worden of zijn en dat gaat met ups en downs. Hetzelfde verwezenlijken wordt heel moeilijk, maar dat wil niet zeggen dat we er niet voor zullen gaan.”