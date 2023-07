Antwerp en Nice op haar na rond over Calvin Stengs

Daarmee lijkt Marc Overmars een gouden deal te sluiten. Stengs verruilde in de zomer van 2021 AZ voor vijftien miljoen euro voor OGC Nice, dat hem afgelopen seizoen aan Antwerp verhuurde. In België had hij zijn aandeel in de eerste landstitel van de club sinds 1957.

Stengs bereikte enige tijd geleden al een akkoord met Antwerp over een verbintenis tot de zomer van 2027. Hij staat op het punt het trainingskamp van de Fransen te verlaten om zich bij Antwerp te kunnen melden.