Sport Kort: Verhagen op voor brons bij EK judo

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

15.13 uur: Judoka Sanne Verhagen kan maximaal nog brons halen op de EK tijdens de Europese Spelen in Minsk. De 26-jarige Brabantse verloor in de klasse tot 57 kilogram weliswaar de kwartfinales, maar werkte zich met succes door de herkansing. Ze treft in de strijd om het brons de Portugese Telma Monteiro.

13.54 uur De eerste medaille voor de Nederlands equipe op de Europese Spelen in Minsk is een feit. De handboogschutters bereikten in de olympische discipline recurve de finale en zijn daarmee al zeker van zilver.

10.57 uur PEC Zwolle heeft Michael Zetterer aan de selectie toegevoegd. De 23-jarige doelman wordt voor twee seizoenen gehuurd van Werder Bremen en is zaterdag present bij de eerste training van de Blauwvingers.

09.55 uur Elaine Thompson en Shelly-Ann Fraser-Pryce hebben op de zogeheten trials van Jamaica de snelste 100 meter van dit jaar gelopen. Regerend olympisch kampioene Thompson won in 10,73. De fotofinish was nodig om Fraser-Pryce aan te wijzen als de nummer twee.

09.53 uur Golfster Anne van Dam heeft ternauwernood de cut gehaald in het Women's PGA Championship en mag daarom ook dit weekeinde meedoen in het derde major van het jaar.

07:35 uur Zwemmer Maarten Brzoskowski heeft bij de Open Nederlandse kampioenschappen in Amersfoort aan de limiet op de 200 meter vrije slag voldaan om te mogen deelnemen aan de WK langebaan in het Zuid-Koreaanse Gwangju.