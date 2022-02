Premium Het beste van De Telegraaf

Fit, happy en scherp AZ-spits Vangelis Pavlidis floreert dankzij connectie met Dani de Wit

Door Steven Kooijman

Vangelis Pavlidis viert de 1-2 geflankeerd door Dani de Wit en aanvoerder Owen Wijndal. Ⓒ ANP/HH

DEVENTER - Met het blokkeren van de route Wijndal-Karlsson dacht Kees van Wonderen het grootste gevaar van AZ te hebben ingedamd. De Go Ahead Eagles-coach had echter niet op een duo gerekend dat steeds productiever wordt. Dani de Wit en Vangelis Pavlidis deden het wéér voor AZ, dat in de Adelaarshorst met 4-1 won en naar de vierde plaats oprukte.