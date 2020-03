Lieke Martens over blessure: ’Ik begrijp het zelf amper’

Lieke Martens kan eindelijk weer genieten van voetbal. „Bizar, het lijkt een eeuwigheid geleden.” Ⓒ ZUMAPRESS.com

AMSTERDAM - Bijna acht maanden nadat een slepende teenblessure haar WK bijkans had vergald, is Lieke Martens (27) teruggekeerd in Oranje, dat vandaag in Valenciennes tegen Brazilië aftrapt in het Tournoi de France (19.00 uur). De aanvalster van Barcelona voelt zich eindelijk weer voetbalster. „Het was een emotionele rollercoaster.”