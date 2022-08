Feyenoord verhuurt Cole Bassett aan Fortuna

Fortuna Sittard zat al een tijdje achter Bassett aan. Trainer Sjors Ultee wilde de Amerikaan graag binnenhalen als opvolger van Zian Flemming, die is overgestapt naar de Engelse club Millwall. Feyenoord, Colorado Rapids en Fortuna Sittard hebben nu met elkaar een akkoord bereikt.

„Ik ben blij om ook komend seizoen in de Eredivisie te spelen. Het is een prachtige kans om minuten te mogen maken in het geelgroen van Fortuna Sittard”, aldus Bassett, die afgelopen seizoen als invaller zeven keer in actie kwam voor Feyenoord in de Eredivisie. Bij de start van de competitie, zondag tegen Vitesse, mocht de Amerikaan ook nog even invallen van trainer Arne Slot.

Fortuna Sittard begon het seizoen met een nipte nederlaag tegen landskampioen Ajax (2-3). De Limburgse club versterkte zich deze zomer met onder anderen Burak Yilmaz, Dogan Erdogan en Iñigo Córdoba.