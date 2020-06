Shirtpetitie voor VoetbalTV gestart

onze telesportredactie

Elinkwijk, WV-HEDW, RKSV De Ster, Victoria en v.v. ONT verzamelen alle handtekeningen en logo’s van de inmiddels 150 deelnemende amateurverenigingen op één shirt en zal dit aanbieden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag. Deze privacywaakhond van de overheid is volgens de clubs bezig de bijl aan de wortel van VoetbalTV te zetten, terwijl er afgelopen drie seizoenen geen enkele privacyklacht over het videoplatform is binnengekomen.

Bekijk ook: VoetbalTV aan zijden draadje

Krijgt VoetbalTV niet op korte termijn een positieve beoordeling van de AP, dan valt het doek uiterlijk op 1 september voor het ambitieuze initiatief om duizenden amateurwedstrijden via internet te streamen.