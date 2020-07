Sneijder: ’Laat lekker hangen die dingen’

Ook Wesley Sneijder heeft zich in de discussie gemengd. „We zitten al in een moeilijke tijd met het amateurvoetbal. Ik vind dat VoetbalTV moet blijven, want iedereen moet naar amateurvoetbal kunnen kijken. Wat is er nou mooier dan dat je met een simpel systeem een heel jaar naar je cluppie kan kijken. Je hebt voor de rest niets nodig. Geen straalwagens, niets. Jongens, laat lekker hangen die dingen”, aldus de rRecordinternational van Oranje.

Elinkwijk, WV-HEDW, RKSV De Ster, Victoria en v.v. ONT begonnen met het verzamelen van alle handtekeningen en logo’s van amateurverenigingen op één shirt en zal dit aanbieden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag.

Deze privacywaakhond van de overheid is volgens de clubs bezig de bijl aan de wortel van VoetbalTV te zetten, terwijl er afgelopen drie seizoenen geen enkele privacyklacht over het videoplatform is binnengekomen.

Gaat het doek voor het ambitieuze initiatief om duizenden amateurwedstrijden via internet te streamen vallen? Ⓒ DIJKSTRA BV

Krijgt VoetbalTV niet op korte termijn een positieve beoordeling van de AP, dan valt het doek uiterlijk op 1 september voor het ambitieuze initiatief om duizenden amateurwedstrijden via internet te streamen.

„Deze steunbetuiging aan VoetbalTV is echt een geweldig hart onder de riem. Het proces met de AP is uitermate frustrerend voor zowel ons als voor de clubs”, aldus Maarten Hoffer, algemeen directeur van VoetbalTV.

„We werken volledig in lijn met de privacywetgeving, teams willen juist spelen op de velden met onze camera’s, we krijgen nooit klachten op het gebied van privacy, maar de AP oordeelt anders. Vervolgens komt ze eindeloos lang niet af met haar besluit. Hierdoor kunnen we haar oordeel niet aanvechten en glijden wij de afgrond in. Ik hoop heel erg dat deze prachtige shirtactie de AP nu eindelijk in beweging brengt. Wij hebben echt nu duidelijkheid nodig!”