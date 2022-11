Bom ontploft bij Juventus: bestuur stapt op, vermoedens van fraude

Het stormt bij Juventus al een tijd achter de schermen, want de club is na het beruchte matchfixingschandaal Calciopoli uit 2006 (toen het zelfs een jaar in de Serie B moest spelen, red.) opnieuw in dikke problemen terechtgekomen. De club uit Turijn wordt genoemd in het gerechtelijk onderzoek Prisma.

Juventus zou zich in de boekjaren 2019, 2020 en 2021 schuldig gemaakt hebben aan verdachte transacties: in totaal zou het om ongeveer 50 miljoen euro gaan. De recordkampioen zou facturen hebben uitgegeven voor onbestaande transacties en zou daarnaast ook bewust de transferwaarde van bepaalde spelers te hoog ingeschat hebben.

Exit Agnelli

In een communiqué op de officiële site stelt de club dat voorzitter Agnelli en vicevoorzitter Nedved beiden hun ontslag indienden en dat de rest van de raad van bestuur ook opstapt. Agnelli en Nedved werden beiden genoemd in het Prisma-onderzoek, volgens de Gazzetta dello Sport zou die fraudezaak ook de hoofdreden zijn voor de beslissing.

CEO Arrivabene, die van 2015 tot 2018 in de Formule 1 teambaas was bij Ferrari, blijft voorlopig wel aan tot een nieuwe raad van bestuur aangesteld wordt. Op 18 januari 2023 komen de aandeelhouders samen om die te verkiezen. Maurizio Scanavino werd ook benoemd tot nieuwe algemeen directeur van Juventus.

Agnelli was sinds mei 2010 voorzitter van Juventus. De club kende op sportief vlak een moeilijke start onder zijn bewind, maar van 2012 tot 2020 won de Italiaanse recordkampioen vervolgens negen opeenvolgende landstitels. De voorbije twee jaar werd de Oude Dame telkens vierde in de Serie A, dit seizoen staan ze voorlopig op de derde plaats.

Bron: Juventus/Het Nieuwsblad