Historisch: Girona-aanvaller Valentin Castellanos veegt Real Madrid met vier goals van het veld

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

De kwelgeest van Real Madrid Ⓒ ANP/HH

Real Madrid is kansrijk om dit seizoen de Champions League (halve finale tegen Manchester City) en de Copa Del Rey (finale tegen Osasuna) te winnen, maar de landstitel is al maanden uit beeld. De Koninklijke werd dinsdagavond in La Liga van het veld geveegd door Girona: 4-2. Of beter gezegd door Valentin Castellanos. De 24-jarige Argentijn nam de gehele productie van de thuisploeg voor zijn rekening.