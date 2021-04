Live Champions League: Real en City op voorsprong

Volg de duels in de Champions League hier op de voet voor alle statistieken, doelpuntenmakers en standen

Real Madrid - Liverpool

Bij de Madrilenen ontbreken onder anderen Sergio Ramos en Eden Hazard. Liverpool moet het nog altijd doen zonder Virgil van Dijk. Georginio Wijnaldum staat wel in de basis en draagt de aanvoerdersband.

Liverpool, twee jaar geleden winnaar van de Champions League, heeft zich in de Engelse competitie hersteld van een bijzonder slechte periode met veel nederlagen. De ploeg van trainer Jürgen Klopp en middenvelder Georginio Wijnaldum won de laatste twee duels en kreeg daarin geen enkel doelpunt tegen.

Manchester City - Borussia Dortmund

Net als in Madrid wordt ook in Manchester om 21.00 uur afgetrapt, bij het eerste duel tussen Manchester City en Borussia Dortmund. De Engelse ploeg van trainer Pep Guardiola koerst in eigen land af op de landstitel en wil in de Champions League eindelijk weer eens verder komen dan de kwartfinales. Dortmund presteert in de Duitse competitie wisselvallig, maar beschikt met Erling Haaland wel over de topscorer van de Champions League met tien doelpunten.

Nathan Aké maakt bij Manchester City deel uit van de selectie van Guardiola, maar start op de reservebank.