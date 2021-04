Uitslagen en programma Champions League

Bekijk hier alle statistieken, doelpuntenmakers en standen

Aanvoerder Georginio Wijnaldum keek met Liverpool dankzij treffers van Vinicius Junior en Marco Asensio na 45 minuten tegen een 2-0 achterstand aan. Mohamed Salah deed kort na rust wat terug, maar opnieuw Junior zorgde voor de 3-1 namens Real. Wijnaldum speelde de hele wedstrijd

Manchester City kwam via Kevin De Bruyne op 1-0 tegen Borussia Dortmund, dat via Marco Reus kort voor tijd toch nog een gelijkspel mee leek te nemen. Phil Foden besloot in de slotminuut anders. Nathan Aké keek vanaf de City-bank negentig minuten toe.

Uitslagen dinsdag:

Manchester City - Borussia Dortmund 2-1

Real Madrid - Liverpool 3-1

Programma woensdag:

Bayern München - Paris Saint-Germain

FC Porto - Chelsea