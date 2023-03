Weer shorttrackgoud Xandra Velzeboer, Suzanne Schulting naast het podium op 1000 meter

Beide Nederlandse vrouwen waren in hun halve finale tweede geworden en hadden dus geen ideale startpositie. De twee Canadese vrouwen namen dan ook het initiatief. Velzeboer kwam halverwege echter hard er voorbij en ging naar haar tweede wereldtitel.

Schulting kwam er niet meer aan te pas en moest genoegen nemen met de vierde plaats. Ze werd uiteindelijk zelfs teruggezet in de uitslag vanwege een ongeldige actie tegenover een van de Canadezen.

Ongeloof

„Ik geloof het eigenlijk nog niet”, was de eerste reactie van Velzeboer bij de NOS. „In de kwartfinale was ik best wel gestrest. Daarna heb ik de knop omgezet en dacht ik: ga gewoon racen, want dat is leuk. Ik was heel kalm voor de finale en was superalert. Ik kon nog zo veel versnellen in de laatste ronden. Echt ongelofelijk.”

Schulting was diep teleurgesteld. „Ik ben niet beter dan dit”, zei ze geëmotioneerd. „Ik ben gewoon helemaal leeg.”

Velzeboer prolongeerde zaterdag haar wereldtitel op de 500 meter in een volledig oranje podium met Schulting op zilver en Selma Poutsma op brons. Schulting had daarvoor al de wereldtitel op de 1500 meter veroverd.

B-finale Van ’t Wout

Bij de mannen werd Jens van ’t Wout veroordeeld tot het rijden de van de b-finale. Hij ging in de laatste bocht onderuit, waardoor hij net als derde eindigde en als tijdsnelste mocht hij ook geen aanspraak maken op de strijd om de medailles. Hij eindigde in de b-finale als tweede.

Sjinkie Knegt werd eerder op de dag uitgeschakeld in de halve finale van de herkansingen. Daarin eindigde de 33-jarige Fries als tweede, waar een overwinning nodig was. Itzhak de Laat, de derde Nederlander op de 1000 meter, was vrijdag tegen een straf aangelopen.