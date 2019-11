PSV-back Lato mag niet spelen

Tot dusver speelde de Spanjaard in de hoofdmacht slechts een minuut mee in de Europa League-voorronde tegen Apollon Limassol en, eveneens aan het begin van het seizoen, twee wedstrijden namens Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.

Op last van Valencia mag Lato inmiddels ook niet meer op het tweede niveau minuten maken, bevestigt trainer Mark van Bommel. ,,Er staat een regeltje in het huurcontract. Als hij geen minuten maakt in het eerste elftal, houdt het voor Valencia ook op wat betreft Jong PSV. Ik wilde hem daar wedstrijdritme op laten doen, maar hij krijgt geen toestemming. Dan wordt het heel lastig om aan te haken.”

De kans lijkt groot dat Lato op deze manier in de winter alweer terugkeert bij Valencia, dat hem dan eventueel weer kan verhuren aan een andere club. De speler zelf zou graag in actie komen voor (Jong) PSV, maar heeft in dit geval dus niets te vertellen. Dat voetballers zich ook in de Keuken Kampioen Divsie kunnen ontwikkelen is de voorbije jaren wel gebleken. Oleksandr Zinchenko speelde twee seizoenen geleden op huurbasis bij PSV veel in het tweede elftal en maakt nu geregeld minuten bij Manchester City.