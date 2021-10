Trots en teleurstelling vechten om voorrang bij zwalkend PEC Zwolle

PEC Zwolle leidde in het duel ruim 80 minuten met 1-0. In de slotfase ging het toch nog helemaal fout bij de bezoekers, die nog altijd niet hebben gewonnen in deze competitie. „We kwamen in de eerste helft een paar keer heel goed weg”, gaf Van Polen toe.

„Na de rust was PSV echter niet zo gevaarlijk meer. We hebben het 85 minuten goed gedaan, maar dan vallen er twee doelpunten kort na elkaar. Ik vind dat je je leven moet geven bij dat soort ballen en dat doen we dan niet en daarom verliezen we deze wedstrijd.”

PEC-coach Art Langeler hield ook een dubbel gevoel over aan de wedstrijd. „Er heerst bij ons enorme teleurstelling dat we weer niets hebben gehaald qua punten, maar ook een gevoel van trots en blijdschap dat we het met elkaar heel goed hebben gedaan. We hebben als team geknokt tot het einde. Er zat heel lang meer in dan een nederlaag van 3-1.”

