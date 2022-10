Premium Het beste van De Telegraaf

Naar deze duels kan de neutrale kijker nog uitkijken Ondanks titel Verstappen nog volop strijd in F1: ’Tot laatste race spannend’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Sergio Pérez, hier achter Charles Leclerc, heeft in de WK-stand een kleine voorsprong op de Ferrari-rijder. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De wereldtitel is vergeven. Max Verstappen heeft een straatlengte voorsprong en is al niet meer te achterhalen. Toch valt er voor de neutrale kijker in de laatste vier races van het Formule 1-seizoen nog genoeg te genieten. In het slot van het jaar worden namelijk nog enkele zeer interessante duels uitgevochten.