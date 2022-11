Lando Norris geveld door voedselvergiftiging; Nyck de Vries stand-by

Op donderdag wordt er nog niet gereden in Brazilië, maar die dag staat vooral in het teken van media- en sponsorverplichtingen. McLaren verwacht dat Norris vrijdag weer fit genoeg zal zijn om te kunnen rijden.

Uit voorzorg staat Nyck de Vries wel stand-by. De Nederlander – volgend jaar in de Formule 1 namens AlphaTauri – is aanwezig in Brazilië als reservecoureur van Mercedes. McLaren kan dankzij eerder gemaakte afspraken in geval van nood gebruikmaken van De Vries, die als enige coureur uit die reserve-pool op locatie is. Mocht Norris zich ook vrijdag niet goed voelen, dan is De Vries dus zijn vervanger.

De Vries kwam dit seizoen tijdens officiële sessies al in actie voor Williams, Mercedes en Aston Martin. Ook reed hij tijdens een test in Hongarije in de auto van Alpine van 2021. Namens zijn toekomstige werkgever AlphaTauri komt hij later deze maand ook nog in actie tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi.