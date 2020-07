Max Verstappen verrast op Silverstone

Op het snelle circuit van Silverstone, wat met name Mercedes zou moeten liggen, was de Nederlandse Red Bull-coureur 0,474 seconde sneller dan wereldkampioen Lewis Hamilton.

Verstappen reed zijn tijd echter wel op de zachte band, terwijl Hamilton de medium-band gebruikte.

De Red Bull-bolide kon tijdens de eerste drie raceweekeinden niet tippen aan de Mercedes. „De titel is niet reëel, maar we geven niet op”, stelde Verstappen in aanloop naar de eerste van twee races in Engeland.

Lance Stroll zette vrijdag in zijn Racing Point-bolide de derde tijd neer. De Canadees gaf 0,582 seconde toe op Verstappen, wiens teamgenoot Alexander Albon tot een vierde tijd kwam, op 0,707 seconde.

Nico Hülkenberg klokte op Silverstone de negende tijd. De Duitser is dit weekeinde de vervanger van Sergio Perez, die donderdag moest afhaken vanwege een positieve coronatest.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel kende een slechte ochtend. De Duitse Ferrari-coureur, bezig aan zijn laatste maanden bij de Italiaanse renstal, zette vanwege technische problemen geen tijd neer.

Bekijk hier de volledige uitslag van de vrije training.