Ongekende reeks Spaanse clubs en Real Madrid Buitenlandse media: ’Courtois grote held in finale zwaarste Champions League ooit’

Thibaut Courtois met misschien wel zijn belangrijkste redding op een inzet van Mohamed Salah. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Na een finale die ontsierd werd door onrust buiten het stadion stond na afloop in Parijs de selectie van Real Madrid met de Champions League te pronken. Voor de veertiende keer in de historie en de vijfde keer in de laatste negen jaar mag de club in het maagdelijk wit zich de beste van Europa noemen.