Ferrari-coureur Sebastian Vettel vult tribunes Monza met ludieke actie

Sebastian Vettel (derde van links) bracht eerder deze week een bezoek aan het oude circuit van Monza, dat als oval fungeerde met enkele steile bochten. Ⓒ ANP/HH

Hoewel er sportief gezien weinig reden tot lachen is bij Ferrari, probeert Sebastian Vettel de sfeer er nog een beetje in te houden bij de Scuderia. De Duitser heeft in aanloop naar de Grand Prix van Italië met een ludieke actie geld ingezameld voor de bestrijding van het coronavirus.