Goed nieuws voor Ronald Koeman bij FC Barcelona

Umtiti maakt deel uit van de selectie van 23 spelers voor de wedstrijd in de Champions League tegen Juventus, dinsdagavond in Barcelona.

Ook Lionel Messi is er bij. De Argentijnse sterspeler liet de afgelopen twee uitwedstrijden in de Champions League schieten. FC Barcelona heeft na vijf duels 15 punten, Juventus staat op 12. In Turijn werd het 2-0 voor de Catalanen.

Umtiti werd in 2016 overgenomen van Olympique Lyon. In 2018 werd hij met de Franse nationale ploeg wereldkampioen.

Samuel Umtiti in actie voor Barcelona. Ⓒ ANP/HH