Novak Djokovic laat waarschuwingen links liggen

Djokovic neemt polshoogte bij de lijnrechter die heeft geraakt. Ⓒ ANP/HH

Wat een soepele vierderondepartij voor Novak Djokovic had moeten worden tijdens de US Open is op een drama uitgelopen voor de huizenhoge favoriet. Maar zijn diskwalificatie in zijn partij tegen Pablo Carreno Busta (bij een 5-6 stand) is ook wel typerend voor het even dominante als vreemde jaar dat Djokovic beleeft. Gediskwalificeerd worden omdat je een persoon raakt in een verder uitgestorven stadion. Je moet het maar kunnen.