Argentinië ontsnapt aan tweede nederlaag op Copa America

Eerder verloor Argentinië met 2-0 van Colombia. Die ploeg won eerder op de avond (lokale tijd) met 1-0 van Qatar. Duvan Zapata maakte in de 86e minuut het doelpunt in Sao Paulo. Door de remise in Belo Horizonte is Colombia nu al zeker van plaatsing voor de volgende ronde.

VAR

Paraguay kwam tegen Argentinië in de 37ste minuut door een treffer van Richard Sanchez op voorsprong. De Argentijnen konden nauwelijks indruk maken en kwamen pas in de 51ste minuut tot een eerste doelrijpe aanval. Deze resulteerde aanvankelijk in een hoekschop, die niet veel later door ingrijpen van de VAR werd omgezet in een strafschop. Lionel Messi bracht zijn team vanaf elf meter weer langszij.

Paraguay kreeg daarna dé kans om opnieuw aan de leiding te komen, toen de bal na een harde charge van Nicolas Otamendi op de stip werd gelegd. De inzet van Derlis Gonzalez werd echter door de Argentijnse goalie Franco Armani gestopt. Aan de kant van Argentinië speelde Ajacied Nicolas Tagliafico de hele wedstrijd.

Colombia leidt

In groep B leidt Colombia met zes punten, gevolgd door Paraguay met twee punten. Argentinië en Qatar hebben één punt en spelen zondag tegen elkaar in de laatste groepsronde. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de kwartfinales, evenals de beste twee nummers 3 van de drie poules.