Van Gaal spreekt hoge verwachtingen uit over Oranje op WK

Gareth Bale mag uitblazen na historisch succes

Wales, dat vanavond in Cardiff in het strijdperk treedt tegen Oranje, geniet na van een historisch succes. In de meeslepende play-off tegen Oekraïne werd afgelopen zaterdag voor de tweede maal in de historie en voor het eerst in 64 jaar WK-plaatsing afgedwongen. Dat enorme succes stelt de ontmoeting...