’Moet die niet mee naar de Tour?’

Wout van Aert en Steven Kruijswijk voeren het peloton aan. Ⓒ Raymond Kerckhoffs

ST-MICHEL - Pakken wat je pakken kunt. Dat is de doelstelling waarmee de Jumbo-Visma formatie op deze Dauphiné een stempel drukt. Het blijft een voorbereidingswedstrijd richting de Tour de France, maar met de twee ritzeges van Wout van Aert en de knappe vierde plek van Steven Kruijswijk in de tijdrit kijkt het Nederlandse geel-zwart toch vooral omhoog in het slotweekeinde in de Alpen van deze hoog aangeschreven Franse rittenkoers.