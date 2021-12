Premium Het beste van De Telegraaf

Teruggekeerde Raymond van Barneveld: ’Ik ben meer van het leven gaan houden’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

’Ik ben meer van het leven gaan houden.’ Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De glimlach op het gezicht van Raymond van Barneveld na afloop van zijn gewonnen partij op het WK zei veel. De Hagenaar had genoten van zijn terugkeer in Ally Pally, waar duizenden fans zijn naam scandeerden. „Dit is waar je het uiteindelijk voor doet”, aldus een stralende Barney in gesprek met de pers. „Ik wil weer spraakmakend zijn.”