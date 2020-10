Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Paardensport: Nederlandse eventingruiters winnen Nations Cup

22.29 uur: De Nederlandse eventingruiters Janneke Boonzaaijer, Laura Hoogeveen, Tim Lips en Elaine Pen hebben de Nations Cup gewonnen. Nederland scoorde 180 punten en liet daarmee Italië (170 punten) en Polen (160 punten) achter zich.

De Nations Cup bestond dit jaar uit drie wedstrijden. In het Franse Le Pin-au-Haras werden de Nederlandse eventingruiters tweede achter Frankrijk en in de tweede wedstrijd in het Poolse Strzegom won Duitsland en werd Nederland opnieuw tweede. Zaterdag werd de laatste wedstrijd verreden in het Italiaanse Montilibretti, waar het Nederlandse team niet van start ging. De overwinning ging naar het gastland. De score uit de eerste twee duels bleken echter genoeg voor de eindoverwinning.

Bondscoach Andrew Heffernan: „Het is een geweldige start voor ons en ik ben super blij voor alle ruiters. We hebben in de twee wedstrijden super samengewerkt en dat heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat.”

Tennis: Zverev boekt zevende opeenvolgende zege in Keulen

22.26 uur: Alexander Zverev heeft zich net als vorige week verzekerd van een finaleplaats op een indoortoernooi in Keulen. De als eerste geplaatste Duitser versloeg de Italiaan Jannik Sinner met 7-6 (3) 6-3.

Zverev (23) is al zeven wedstrijden op rij ongeslagen in eigen land. Vorig weekend versloeg de nummer 7 van de wereld Felix Auger-Aliassime in de finale. De Canadees is mogelijk opnieuw zijn tegenstander in de eindstrijd. Hij treft in de andere halve finale de Argentijn Diego Schwartzman.

Motorsport: Bendsneyder blij met tiende plaats in kwalificatie Moto2

21.36 uur: Bo Bendsneyder heeft met de tiende plaats zijn beste resultaat in de kwalificatie neergezet sinds de herstart van het seizoen in de Moto2. De coureur van NTS RW Racing overleefde de eerste kwalificatie en reed in Q2 voor de Grote Prijs van Teruel naar de tiende plaats. De pole is voor de Brit Sam Lowes.

Voor Bendsneyder, die een tegenvallend seizoen doormaakt en na elf races slechts vijf WK-punten wist te veroveren, was dat een opsteker. Alleen bij de eerste race van het seizoen begin maart, nog voordat het seizoen door de uitbraak van het coronavirus werd onderbroken, deed hij het met een vijfde plaats in de kwalificatie beter. In die race in Qatar eindigde hij als elfde.

Tennis: Schuurs loopt finale dubbelspel Ostrava mis

21.33 uur: Het is Demi Schuurs niet gelukt de dubbelspelfinale te bereiken op het WTA-toernooi van Ostrava. Samen met de Belgische Kirsten Flipkens verloor de Limburgse met 6-3 7-5 van Elise Mertens uit België en Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland.

Mertens en Sabalenka zijn als eerste geplaatst in Tsjechië. Ze zijn de nummers 5 en 6 van de wereld in het dubbelspel. Schuurs is de mondiale nummer 12.

Zondag staat Sabalenka ook in de eindstrijd van het enkelspel. Daarin neemt ze het op tegen haar landgenote Victoria Azarenka.

Voetbal: Bayern moet linksback Davies zes tot acht weken missen

19.59 uur: Bayern München moet het de komende weken stellen zonder Alphonso Davies. De linksback viel in het duel met Eintracht Frankfurt al in de 3e minuut geblesseerd uit en heeft zijn enkelbanden in zijn rechtervoet gescheurd. Davies moet mogelijk acht weken herstellen.

Davies verstapte zich in de 2e minuut zonder contact met een tegenstander. „Hij heeft een blessure aan zijn enkelbanden, een is gescheurd en een is gedeeltelijk gescheurd. We gaan ervan uit dat hij zes tot acht weken is uitgeschakeld”, zei Bayern-coach Hansi Flick. „Het doet pijn als een speler van zijn kwaliteit wegvalt. We zullen in de komende weken een beetje creatief moeten zijn om dat op te vangen”

Bayern speelt dinsdag in de Champions League bij Lokomotiv Moskou. De Fransman Lucas Hernández verving Davies in het duel met Frankfurt.

Motorsport: Japanner Nakagami grijpt eerste poleposition in MotoGP

19.58 uur: De Japanner Takaaki Nakagami heeft zijn eerste poleposition in de MotoGP te pakken. De 28-jarige coureur van Honda reed in Spanje zijn snelste ronde in een minuut en 46,882 seconden en verzekerde zich daarmee van de beste startpositie voor de Grote Prijs van Teruel. De Italiaan Franco Morbidelli, die in de training het snelst was, kwalificeerde zich als tweede. Hij was 0,063 seconden langzamer.

Nakagami is de eerste Japanner in zestien jaar die een poleposition grijpt, sinds Makoto Tamada in Valencia. „Het is een ongelooflijk gevoel”, zei Nakagami. „Tot nu toe gaat alles vrij goed. Ik ben erg trots, maar het belangrijkste is morgen.”

Voor de leider in de WK-stand Joan Mir was het een slechte dag. De Spanjaard, die nog nooit een MotoGP-race wist te winnen, kwalificeerde zich op de twaalfde plaats, als laatste van alle coureurs in de tweede kwalificatie.

Voetbal: Voetbalduel Lens uitgesteld na 11 coronabesmettingen

19.57 uur: Het duel tussen Lens en Nantes in de hoogste Franse voetbalcompetitie gaat zondag niet door. Maar liefst elf spelers van de thuisploeg bleken zaterdag besmet met het coronavirus.

Eerder dit seizoen werd een wedstrijd tussen Bordeaux en Olympique Marseille uitgesteld vanwege een hoog aantal coronabesmettingen.

Frankrijk is zwaar getroffen door de pandemie. Ruim 1 miljoen Fransen raakten al besmet met het coronavirus.

Tennis: Van de Zandschulp naar finale challengertoernooi

19.25 uur: Botic van de Zandschulp heeft de finale bereikt van het challengertoernooi van Ismaning. De nummer 174 van de wereld was in Duitsland met 7-6 (6) 6-1 te sterk voor de Prajnesh Gunneswaran uit India.

De 25-jarige Van de Zandschulp neemt het zondag in de eindstrijd op tegen de Zwitser Marc-Andrea Huesler.

Voor Van de Zandschulp is het zijn tweede finale van het jaar op challengerniveau. Hij verloor in februari de eindstrijd in Koblenz. Eind vorig jaar was hij de sterkste in Hamburg.

Golf: Van Driel behoudt plek in top 10 op Italiaans Open

19.19 uur: Golfer Darius van Driel heeft zijn plek in de top 10 van het Italiaans Open behouden. Van Driel liep op de derde dag een ronde van 68 slagen en gaat de slotdag in als de nummer 8.

Van Driel noteerde zeven birdies en drie bogeys en kwam daarmee dus uit op 4 slagen onder het baangemiddelde.

Joost Luiten en Wil Besseling kwamen ook tot een ronde van 68 en staan samen op de gedeelde dertiende plaats. Lars van Meijel speelt zondag geen rol van betekenis meer. Hij staat 59e na een ronde van 72 slagen.

De leiding is in handen van de Engelsen Laurie Canter en Ross McGowan. Zij staan beiden op -19, Van Driel staat op -13 en Luiten en Besseling beiden op -12.

Judo: De Wit grijpt naast bronzen plak in Boedapest

19.14 uur: Frank de Wit heeft bij de grand slam in Boedapest naast de bronzen medaille gegrepen. De Wit verloor in de klasse tot 81 kilogram de strijd om het brons van Saeid Mollaei uit Mongolië op ippon.

De Wit had na een bye in de eerste ronde De Adrian Gandia uit Puerto Rico en João Martinho uit Portugal met ippon geklopt. Hij moest echter zijn meerdere erkennen in de regerend olympisch kampioen Chasan Chalmurzaev uit Rusland, maar won daarna in de herkansingen van de Oostenrijker Shamil Borchashvili. Tegen de Mongoliër was De Wit deze keer niet opgewassen. De laatste keer dat hij tegen hem aantrad, in februari in Düsseldorf, had De Wit nog gewonnen van Mollaei.

In dezelfde klasse werd Jim Heijman in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor van de Portugees Anri Egutidze met ippon. In de klasse tot 63 kilogram werd Geke van der Berg in de tweede ronde uitgeschakeld. De judoka verloor ook met ippon van de Oostenrijkse Magdalena Krssakova.

Tennis: Azarenka eenvoudig naar eindstrijd in Ostrava

17.27 uur: Victoria Azarenka heeft zich met overtuiging geplaatst voor de eindstrijd van het WTA-toernooi van Ostrava. De als vierde geplaatste Wit-Russin liet de Griekse Maria Sakkari met 6-1 6-3 kansloos.

De 31-jarige Azarenka, de nummer 14 van de wereld, kan haar tweede titel van het jaar veroveren. Eind augustus won ze het WTA-toernooi van Cincinnati, dat eenmalig in New York werd gespeeld. Op de US Open reikte ze tot de finale.

In de finale neemt Azarenka het zondag op tegen haar landgenote Aryna Sabalenka, die de Amerikaanse Jennifer Brady met 6-4 6-4 versloeg. De als derde geplaatste Sabalenka baarde vrijdag opzien door tegen Sara Sorribes Tormo uit Spanje terug te komen na een 6-0 4-0-achterstand. Ze verloor in het restant zelfs geen game meer.

Het WTA-toernooi van Ostrava is het laatste grote toernooi op de WTA-kalender. Kiki Bertens besloot af te zien van deelname.

Veldrijden: Opnieuw zege veldrijdster Alvarado in Superprestige

15.25 uur: Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft zaterdag de veldrit van Ruddervoorde gewonnen. Het was de tweede wedstrijd uit de Superprestige. De wereldkampioene van Alpecin-Fenix had de eerste manche, in het Nederlandse Gieten, ook al gewonnen.

Net als in Gieten was het podium volledig Nederlands, met ook nog dezelfde rensters: Annemarie Worst werd tweede, Lucinda Brand derde. Yara Kastelijn en Manon Bakker completeerden een volledige Nederlandse top 5. De Belgische wegrenster Lotte Kopecky debuteerde in het veld bij de profs maar speelde zoals verwacht geen rol van betekenis.

Denise Betsema kende een mislukte start door een val, maar finishte nog als zevende.

Voetbal: Schorsing AZ’er Svensson teruggebracht tot één duel

13.34 uur: AZ hoeft Jonas Svensson slechts één duel te missen. De aanklager had in zijn voorstel de Noorse verdediger twee duels (plus één voorwaardelijk) willen schorsen naar aanleiding van de rode kaart die hij vorige week ontving in het duel met VVV-Venlo. De tuchtcommissie achtte ’ernstig gemeen spel’ bewezen, maar ging niet mee in de verhoogde strafeis.

Svensson werd in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (2-2) kort voor rust door arbiter Christiaan Bax met rood van het veld gestuurd na een tackle van achteren op Joshua John. AZ ging niet akkoord met het voorstel van de aanklager. Svensson kon, zo meldde de tuchtcommissie zaterdag, bij de zitting „aannemelijk” maken dat hij de intentie had de bal te spelen. „Maar hij heeft door de wijze waarop hij het duel is aangegaan te veel risico tot het blesseren van de tegenspeler genomen”, oordeelde de tuchtcommissie.

Svensson wordt nu voor twee duels, waarvan één voorwaardelijk, geschorst en mist daardoor alleen het duel met ADO Den Haag van zondag.

Wielersport: Jelle Wallays naar Cofidis

11:39 uur De Belgische wielrenner Jelle Wallays zet zijn loopbaan voort bij de Franse ploeg Cofidis. De 31-jarige Wallays komt over van Lotto-Soudal en tekent een contract voor een jaar.

Wallays is onder meer tweevoudig winnaar van Parijs-Tours (2019 en 2014). Ook Dwars door Vlaanderen (2015) en een etappe in de Vuelta (2018) staan op zijn erelijst. In totaal behaalde hij tot dusverre acht profzeges. De West-Vlaming reed sinds 2016 voor Lotto-Soudal. Daarvoor droeg hij het shirt van Topsport Vlaanderen.

Tennis: Swiatek in quarantaine na contact met besmette Duda

10:48 uur De Poolse tennisster Iga Swiatek gaat in quarantaine na een ontmoeting met de Poolse president Andrzej Duda. Die blijkt positief te zijn getest op het coronavirus, zo werd zaterdag bekend.

Swiatek zegt op Twitter geen klachten te hebben. „Noch ik, noch een van mijn begeleiders heeft symptomen van corona. We testen regelmatig en gaan nu in quarantaine zoals de regels voorschrijven”, schreef de 19-jarige winnares van Roland Garros.

Zwemmen: Zwemstadion voor Spelen Tokio eindelijk geopend

10:19 uur Zeven maanden later dan gepland is het Aquatics Centre van Tokio dan toch officieel geopend. Dat gebeurde door Tokio’s gouverneur Yuriko Koike, die na de plichtplegingen een demonstratie van duiken en zwemmen kreeg voorgeschoteld door Japanse atleten onder wie Rikako Ikee. Bij zwemster Ikee werd begin 2019 leukemie vastgesteld.

De opening had eigenlijk moeten plaatsvinden op 22 maart, maar de coronapandemie voorkwam dat. Twee dagen later werden om diezelfde reden de Spelen met een jaar uitgesteld. De organisatoren hopen komende zomer ’s werelds beste zwemmers te ontvangen in het zwemstadion waar plaats is voor 15.000 toeschouwers. Of dat die daadwerkelijk welkom zijn blijft de vraag zolang het coronavirus nog rondwaart.

Honkbal: Dodgers weer aan de leiding in World Series

08:30 uur Los Angeles Dodgers heeft weer de leiding genomen in de World Series, de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. De Dodgers waren in het derde duel met 6-2 te sterk voor Tampa Bay Rays, dat woensdag de stand recht had getrokken. Uitblinker bij de ploeg uit Los Angeles was werper Walker Buehler, die de Rays in de eerste zes innings slechts één run en drie honkslagen toestond.

Kenley Jansen, de pitcher uit Curaçao, mocht de klus in de negende en laatste inning bij een 6-1-voorsprong klaren. Hij kreeg één homerun tegen. Het staat nu 2-1 voor de Dodgers, zaterdag volgt Game 4. Voor de titel zijn vier zeges nodig. Het zou voor het eerst sinds 1988 zijn dat LA Dodgers de World Series wint.