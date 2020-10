Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Veldrijden: Opnieuw zege veldrijdster Alvarado in Superprestige

15.25 uur: Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft zaterdag de veldrit van Ruddervoorde gewonnen. Het was de tweede wedstrijd uit de Superprestige. De wereldkampioene van Alpecin-Fenix had de eerste manche, in het Nederlandse Gieten, ook al gewonnen.

Net als in Gieten was het podium volledig Nederlands, met ook nog dezelfde rensters: Annemarie Worst werd tweede, Lucinda Brand derde. Yara Kastelijn en Manon Bakker completeerden een volledige Nederlandse top 5. De Belgische wegrenster Lotte Kopecky debuteerde in het veld bij de profs maar speelde zoals verwacht geen rol van betekenis.

Denise Betsema kende een mislukte start door een val, maar finishte nog als zevende.

Voetbal: Schorsing AZ'er Svensson teruggebracht tot één duel

13.34 uur: AZ hoeft Jonas Svensson slechts één duel te missen. De aanklager had in zijn voorstel de Noorse verdediger twee duels (plus één voorwaardelijk) willen schorsen naar aanleiding van de rode kaart die hij vorige week ontving in het duel met VVV-Venlo. De tuchtcommissie achtte ’ernstig gemeen spel’ bewezen, maar ging niet mee in de verhoogde strafeis.

Svensson werd in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (2-2) kort voor rust door arbiter Christiaan Bax met rood van het veld gestuurd na een tackle van achteren op Joshua John. AZ ging niet akkoord met het voorstel van de aanklager. Svensson kon, zo meldde de tuchtcommissie zaterdag, bij de zitting „aannemelijk” maken dat hij de intentie had de bal te spelen. „Maar hij heeft door de wijze waarop hij het duel is aangegaan te veel risico tot het blesseren van de tegenspeler genomen”, oordeelde de tuchtcommissie.

Svensson wordt nu voor twee duels, waarvan één voorwaardelijk, geschorst en mist daardoor alleen het duel met ADO Den Haag van zondag.

Wielersport: Jelle Wallays naar Cofidis

11:39 uur De Belgische wielrenner Jelle Wallays zet zijn loopbaan voort bij de Franse ploeg Cofidis. De 31-jarige Wallays komt over van Lotto-Soudal en tekent een contract voor een jaar.

Wallays is onder meer tweevoudig winnaar van Parijs-Tours (2019 en 2014). Ook Dwars door Vlaanderen (2015) en een etappe in de Vuelta (2018) staan op zijn erelijst. In totaal behaalde hij tot dusverre acht profzeges. De West-Vlaming reed sinds 2016 voor Lotto-Soudal. Daarvoor droeg hij het shirt van Topsport Vlaanderen.

Tennis: Swiatek in quarantaine na contact met besmette Duda

10:48 uur De Poolse tennisster Iga Swiatek gaat in quarantaine na een ontmoeting met de Poolse president Andrzej Duda. Die blijkt positief te zijn getest op het coronavirus, zo werd zaterdag bekend.

Swiatek zegt op Twitter geen klachten te hebben. „Noch ik, noch een van mijn begeleiders heeft symptomen van corona. We testen regelmatig en gaan nu in quarantaine zoals de regels voorschrijven”, schreef de 19-jarige winnares van Roland Garros.

Zwemmen: Zwemstadion voor Spelen Tokio eindelijk geopend

10:19 uur Zeven maanden later dan gepland is het Aquatics Centre van Tokio dan toch officieel geopend. Dat gebeurde door Tokio’s gouverneur Yuriko Koike, die na de plichtplegingen een demonstratie van duiken en zwemmen kreeg voorgeschoteld door Japanse atleten onder wie Rikako Ikee. Bij zwemster Ikee werd begin 2019 leukemie vastgesteld.

De opening had eigenlijk moeten plaatsvinden op 22 maart, maar de coronapandemie voorkwam dat. Twee dagen later werden om diezelfde reden de Spelen met een jaar uitgesteld. De organisatoren hopen komende zomer ’s werelds beste zwemmers te ontvangen in het zwemstadion waar plaats is voor 15.000 toeschouwers. Of dat die daadwerkelijk welkom zijn blijft de vraag zolang het coronavirus nog rondwaart.

Honkbal: Dodgers weer aan de leiding in World Series

08:30 uur Los Angeles Dodgers heeft weer de leiding genomen in de World Series, de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. De Dodgers waren in het derde duel met 6-2 te sterk voor Tampa Bay Rays, dat woensdag de stand recht had getrokken. Uitblinker bij de ploeg uit Los Angeles was werper Walker Buehler, die de Rays in de eerste zes innings slechts één run en drie honkslagen toestond.

Kenley Jansen, de pitcher uit Curaçao, mocht de klus in de negende en laatste inning bij een 6-1-voorsprong klaren. Hij kreeg één homerun tegen. Het staat nu 2-1 voor de Dodgers, zaterdag volgt Game 4. Voor de titel zijn vier zeges nodig. Het zou voor het eerst sinds 1988 zijn dat LA Dodgers de World Series wint.