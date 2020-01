Lyon haalt vervanger voor Depay

De 27-jarige spits uit Kameroen komt op huurbasis over van de Spaanse club Villarreal. Lyon was op zoek naar een aanvallende versterking na het wegvallen van Memphis Depay. De Oranje-international scheurde in december een kruisband in zijn linkerknie en komt dit seizoen niet meer aan voetballen toe voor Lyon.

Ekambi maakte dit seizoen in achttien competitiewedstrijden zes doelpunten. Voor het nationale elftal van Kameroen scoorde hij in 22 duels twee maal.

Lyon staat na twintig speelronden op de zevende plaats in de Franse competitie. In de achtste finales van de Champions League is Juventus eind februari de tegenstander.

