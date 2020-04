Lance Armstrong schudt wielerpeloton wakker in coronacrisis: ’Grijp de macht’

De 46-jarige Amerikaan zit nooit verlegen om zijn mening te verkondigen. In zijn podcast ’The Move’ richt hij zich rechtstreeks tot zijn voormalige collega’s. Armstrong maakt duidelijk dat de renners te veel een speelbal geworden zijn van onder meer organisatoren en bonden. Dat moet veranderen, vindt hij. „Aan het wielrennen, aan alle renners die nu thuis zitten en niet weten of ze de komende tijd betaald zullen worden en of hun team het zal overleven: nu is jullie kans”, aldus de zevenvoudige Tourwinnaar, die al zijn zeges verloor nadat hij bekende doping gebruikt te hebben.

„Nu is de kans om de verhoudingen recht te trekken, om een zitplaats aan de tafel te bemachtigen en de macht terug te nemen. Als jullie deze kans niet grijpen, zal er misschien nooit meer een kans komen”, aldus Armstrong. „Denk daaraan. Spreek met elkaar. Spreek met het peloton in zijn geheel en verenig jullie. Neem deze kans om de macht terug te grijpen. Jullie zijn de acteurs in deze voorstelling, en zonder acteurs is er geen voorstelling.”

Onder meer Bahrain-McLaren, CCC Team, Mitchelton-Scott, Astana en Lotto-Soudal lieten al weten dat renners en medewerkers zullen moeten inleveren. Er wordt verwacht dat er nog meer teams zullen volgen. De CPA, de organisatie van profrenners, liet eerder al weten de salarisvermindering te willen accepteren, maar enkel als de ploegen kunnen aantonen dat hun budget in de problemen komt door de crisis.