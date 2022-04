Ajax voorlopig zonder Antony, seizoen mogelijk al ten einde

Tijdens het WK-kwalificatieduel met Brazilië werd de vleugelspits per brancard van het veld gedragen. In Nederland is de kwetsuur aan de enkel van Antony verder onderzocht. Hieruit is maandag gebleken dat hij voorlopig niet kan spelen, valt te lezen op de website van Ajax. Mogelijk is zijn seizoen zelfs al ten einde.

„En er is een kans dat de aanvaller dit seizoen helemaal niet meer zal spelen”, aldus de koploper van de Eredivisie. De 22-jarige rechtsbuiten mist onder meer op 17 april de bekerfinale tegen PSV. Antony tekende in 23 competitiewedstrijden voor acht doelpunten en vier assists. In de Champions League was hij goed voor twee goals en vijf assists.