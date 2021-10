Louis van Gaal maakt voorselectie bekend: Arnaut Danjuma nu wel van de partij

Arnaut Danjuma staat dit keer gewoon op de lijst. Tijdens de vorige interlandperiode werd de Villarreal-aanvaller aanvankelijk over het hoofd gezien en werd hij pas later opgeroepen vanwege een blessure bij Cody Gakpo.

Keeper Mark Flekken maakt opnieuw deel uit van de voorselectie, evenals onder anderen Tyrell Malacia, Devyne Rensch en Owen Wijndal. De definitieve selectie wordt op vrijdag 5 november bekendgemaakt.

Louis van Gaal maakte vrijdag zijn voorselectie bekend. Ⓒ HH/ANP

Oranje speelt op 13 november in en tegen Montenegro, dat in september met 4-0 aan de kant werd geschoven in Eindhoven. Drie dagen later volgt een thuisduel tegen Noorwegen in De Kuip. Eerder werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen de Scandinaviërs, die met een achterstand van twee punten de tweede plaats bezetten. Alleen de winnaar van de poule plaatst zich direct voor het WK.