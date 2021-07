Memphis Depay na vakantie gearriveerd bij FC Barcelona

Vorig jaar bereikte Depay al een persoonlijk akkoord met Barcelona en leek niets een overgang van Olympique Lyon naar Catalonië in de weg te staan, maar door financiële problemen moest Barça onder druk van de Spaanse overheid toch afzien van de deal. Nu kon Depay transfervrij de overstap maken, net zoals eerder deze zomer al Eric Garcia en Sergio Agüero door FC Barcelona transfervrij werden overgenomen van Manchester City.

En zo is Depay terug in de absolute Europese top, waar hij in 2015 als speler van Manchester United al vergeefs joeg op een doorbraak. Onder leiding van een andere ex-bondscoach, Louis van Gaal, lukte het Depay niet om te slagen bij Manchester United en via een omweg in de Ligue 1 gaat de Oranje-aanvaller nu een nieuwe poging wagen.

Droom

Via de kanalen van zijn nieuwe club sprak hij de fans eerder alvast toe. „Het is eindelijk officieel: ik kom FC Barcelona versterken”, zei de aanvaller. „Dit is voor mij letterlijk een droom die uitkomt. Ik ben ongelooflijk enthousiast om voor de grootste club ter wereld uit te komen.”

„Ik kan niet wachten om voor een vol stadion te spelen”, vervolgde hij. „De manier waarop de supporters van Barcelona het voetbal beleven en ervaren is bijzonder. Zij houden enorm van het spelletje.”

Koeman content

Tot slot sprak Depay zijn dank uit richting zijn management, het bestuur van de Catalaanse club en trainer Koeman. „Ik ben heel blij dat zij eruit gekomen. Nu is het aan mij om alles voor deze club te geven. Ik ben er klaar voor.”

Koeman is content met de komst van zijn landgenoot, zo vertelde hij zondag op de clubwebsite. „Het is belangrijk dat ik hem al goed ken. Hij weet hoe ik werk ga en heeft enorm veel persoonlijkheid. Hij is sterk en snel, daarmee kan hij veel voor ons betekenen. Hij kan voorin bovendien overal spelen en zit in de beste periode van zijn carrière. Bij Lyon heeft hij zich enorm verbeterd en ervaring opgedaan als captain.”