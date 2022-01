Clubs balen van een derde bezetting

Dinsdagochtend riep het betaald voetbal het kabinet nog op om meer fans toe te laten, omdat het anders financieel onrendabel is, maar die smeekbede vond geen gehoor. De fans moeten verspreid door het stadion zitten, in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs en 1,5 meter afstand houden. Na 22.00 uur zijn er geen fans meer welkom. Dat zal gevolgen hebben voor duels die later dan 20.00 uur beginnen. De nieuwe maatregelen gelden voor zes weken. Over drie weken is er wel een nieuw ’weegmoment’.

De voetbalstadions van clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn al sinds begin november leeg, na oplopende coronacijfers. De profclubs rekenden er op dat ze minimaal twee derde van de capaciteit van hun stadions mochten gaan gebruiken. Ze beweren dat het niet rendabel is als slechts één derde van het stadion benut kan worden.

De Eredivisie ligt komend weekeinde stil vanwege interlandvoetbal buiten Europa. Clubs uit de Keuken Kampioen Divisie komen vanaf vrijdag in actie. TOP Oss tegen FC Den Bosch is dan het eerste duel.

PSV hoopt dat kabinet alsnog toestaat dat stadions voller mogen

PSV hoopt dat het kabinet alsnog gehoor geeft aan de oproep van alle clubs uit het betaalde voetbal om stadions voor minimaal twee derde te vullen. Dat laat algemeen directeur Toon Gerbrands weten na de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over versoepeling van de coronaregels.

Clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie mogen hun stadions voor een derde met supporters vullen. De profclubs hadden erop aangedrongen dat ze minimaal twee derde van de capaciteit van hun stadions weer mogen gebruiken. Ze hebben woensdag een spoedvergadering gepland, waarbij ook vertegenwoordigers van de Eredivisie CV (ECV) en Coöperatie Eerste Divisie (CED) aanschuiven.

„PSV hoopt dat het kabinet alsnog gehoor geeft aan de oproep die het betaald voetbal maandagavond deed”, doelt Gerbrands op dat gemeenschappelijke statement. „Bij PSV overheerst een dubbel gevoel over de versoepelingen die het kabinet bekendmaakte. Enerzijds zijn we blij dat we binnenkort een deel van onze supporters weer kunnen verwelkomen. Anderzijds is dit een oplossing zonder perspectief. Wij zijn door de beslissing van het kabinet genoodzaakt om supporters teleur te stellen, zonder dat we de reden daarvan goed kunnen uitleggen”, aldus Gerbrands. „Daarnaast kost het ons per wedstrijd tonnen aan inkomsten. Het betaald voetbal heeft in een eerder stadium van de crisis aangetoond zich constructief op te stellen. Wij zijn onderdeel van de oplossing, niet van het probleem.”

Algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ is ook zwaar teleurgesteld in de beslissing om een derde van de stadioncapaciteit te gebruiken. „Wij hebben aangetoond veilig en verantwoord een hogere bezettingsgraad aan te kunnen. Dan is het zeer teleurstellend dat het kabinet geen gehoor geeft aan de oproep van de clubs en het betaald voetbal om met minimaal twee derde van de capaciteit te beginnen.”

Marianne van Leeuwen, de directeur betaald voetbal van de KNVB, zegt dat het besluit van het kabinet „slecht is gevallen” bij de clubs, ook omdat het volgende ’meetmoment’ pas over drie weken is. „Woensdagochtend gaan we het bespreken met de clubs en de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie.”

Profclubs mogen een derde van capaciteit stadions gebruiken

Clubs uit het betaalde voetbal mogen dus hun stadions voor een derde met toeschouwers vullen.

De fans moeten verspreid door het stadion zitten en 1,5 meter afstand houden. Ze moeten in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs. Na 22.00 uur zijn er geen fans meer welkom. Dat zal gevolgen hebben voor duels die later dan 20.00 uur beginnen. De nieuwe maatregelen gelden voor zes weken. Over drie weken is er wel een nieuw ’weegmoment’.

Volgens de KNVB en de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie is het besluit om de stadions voor een derde met toeschouwers te vullen „een voorstel zonder perspectief.” Ze lieten dit dinsdagochtend al weten in een statement dat is ondertekend door de directeuren van de 34 profclubs, de KNVB (Marianne van Leeuwen), de Eredivisie CV (Jan de Jong) en Keuken Kampioen Divisie (Marc Boele).

Ook het Supporterscollectief, waarbij fanclubs van vrijwel alle profclubs zijn aangesloten, steunt de oproep aan het kabinet om zo snel mogelijk toestemming te geven voor een minimale bezetting van twee derde van de stadioncapaciteit.

De Eredivisie ligt komend weekeinde stil vanwege interlandvoetbal buiten Europa, in de Keuken Kampioen Divisie wordt wel gespeeld.

Alle sportcompetities kunnen met publiek hervat worden

Alle sportcompetities in Nederland mogen vanaf woensdag met publiek hervat worden. Het kabinet heeft daar toestemming voor gegeven. De afgelopen weken konden amateursporters alleen op hun eigen club trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Dat was een tijdje zelfs slechts tot 17.00 uur mogelijk; iedereen van 18 jaar en ouder mocht alleen in groepjes van twee personen sporten op 1,5 meter afstand.

Voor de topsport gold een uitzondering. De topsportcompetities, zoals de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie in het voetbal, gingen wel door tijdens de lockdown. Het kabinet kondigde dinsdagavond nieuwe versoepelingen aan.

Voetbalbond KNVB heeft voor komend weekeinde al weer competitiewedstrijden op het programma staan in de zogeheten B-categorie. Het is nog niet duidelijk of die wedstrijden doorgaan, of dat de KNVB de clubs wat meer tijd geeft om zich voor te bereiden op de hervatting van het seizoen. In de A-categorie, waar onder meer de eerste elftallen die spelen in de Tweede Divisie tot en met de vijfde klasse onder vallen, worden de competities sowieso pas volgende maand hervat.

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft wel een coronatoegangsbewijs nodig om binnensportlocaties te betreden. Dat betekent dat iemand moet kunnen aantonen volledig gevaccineerd te zijn, recent een coronabesmetting te hebben doorgemaakt of beschikken over een negatieve testuitslag. Op buitensportlocaties, zoals een voetbalclub, geldt de verplichting van het coronatoegangsbewijs om bijvoorbeeld de kantine of de kleedkamer in te gaan.

In sporthallen mogen maximaal 1250 mensen naar binnen. Toeschouwers moeten een vaste zitplaats hebben en 1,5 meter afstand houden. Voor stadions in de buitenlucht geldt dat maximale aantal bezoekers niet, maar daarin mag niet meer dan een derde van de capaciteit worden gebruikt. Bij professionele sportwedstrijden moet al het publiek van 13 jaar en ouder over een coronatoegangsbewijs beschikken. Zij moeten een mondkapje dragen als ze zich verplaatsen.

Bij zowel de top- als amateursport is tussen 05.00 en 22.00 uur publiek welkom bij trainingen en wedstrijden. Buiten die tijden om is dat niet toegestaan.

Sportkoepel NOC*NSF: mooie volgende stap voor de sport

Algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF noemt het hervatten van alle sportcompetities „een mooie volgende stap voor de sport.” Vanaf woensdag kunnen de amateurcompetities weer beginnen. Publiek is ook toegestaan op de sportlocaties, zij het onder voorwaarden.

„Uit onderzoek weten we dat bij 62 procent van de leden van sportclubs de motivatie afneemt als er geen competitie wordt gespeeld. Nu dat weer mogelijk is, kunnen we de door de coronacrisis verontrustend lage sportdeelnamecijfers een boost geven, dat is van groot belang voor een gezonde samenleving”, aldus Van den Tweel. „Prachtig dat we elkaar weer op de sportvereniging kunnen ontmoeten en daar van sport mogen genieten. We hebben als sport met elkaar wel een grote verantwoordelijkheid om dit veilig en verantwoord in goede banen te leiden, daar spannen we ons met alle vrijwilligers keihard voor in.”

Sinds 15 januari mogen alle amateursporters, ook die van 18 jaar en ouder, weer op hun eigen club trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Vanaf woensdag kunnen ze dat ook weer in competitieverband gaan doen tegen andere clubs. Diverse sportbonden hervatten hun competities direct. Zo staan volgens de Nevobo woensdag al volleybalwedstrijden op het programma en ook de handbalcompetitie wordt hervat.

„Wij begrijpen dat niet alle teams per direct willen herstarten vanwege de korte voorbereidingstijd”, zegt competitiemanager Maarten-Jan de Koning van de handbalbond. „We zullen daarom deze week coulance bieden.” De landelijke bekercompetitie wordt wel afgebroken, om in de speelkalender ruimte te maken voor inhaalwedstrijden voor de competitie.

Gymnastiekunie KNGU gaat de wedstrijden die voor de eerste twee weekenden van februari op het programma staan verplaatsen of annuleren, omdat de voorbereidingstijd te kort is. „Uiteraard staat de veiligheid van de sporters altijd voorop.” De KNGU hoopt dat het wedstrijdseizoen op 19 februari hervat kan worden.