Profclubs mogen een derde van capaciteit stadions gebruiken

De fans moeten verspreid door het stadion zitten en 1,5 meter afstand houden. Ze moeten in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs. De nieuwe maatregelen gelden voor zes weken. Over drie weken is er wel een nieuw ’weegmoment.’

De voetbalstadions van clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn al sinds begin november leeg, na oplopende coronacijfers. De profclubs hadden gehoopt dat ze minimaal twee derde van de capaciteit van hun stadions mochten gaan gebruiken. Ze beweren dat het niet rendabel is als slechts één derde van het stadion benut kan worden.

Volgens de KNVB en de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie is het besluit om de stadions voor een derde met toeschouwers te vullen „een voorstel zonder perspectief.” Ze lieten dit dinsdagochtend al weten in een statement dat is ondertekend door de directeuren van de 34 profclubs, de KNVB (Marianne van Leeuwen), de Eredivisie CV (Jan de Jong) en Keuken Kampioen Divisie (Marc Boele).

Ook het Supporterscollectief, waarbij fanclubs van vrijwel alle profclubs zijn aangesloten, steunt de oproep aan het kabinet om zo snel mogelijk toestemming te geven voor een minimale bezetting van twee derde van de stadioncapaciteit.

De Eredivisie ligt komend weekeinde stil vanwege interlandvoetbal buiten Europa, in de Keuken Kampioen Divisie wordt wel gespeeld.

Alle sportcompetities kunnen met publiek hervat worden

Alle sportcompetities in Nederland kunnen met publiek hervat worden. Het kabinet heeft daar toestemming voor gegeven. De afgelopen weken konden amateursporters alleen op hun eigen club trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Dat was een tijdje zelfs slechts tot 17.00 uur mogelijk; iedereen van 18 jaar en ouder mocht alleen in groepjes van twee personen sporten op 1,5 meter afstand.

Voor de topsport gold een uitzondering. De topsportcompetities, zoals de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie in het voetbal, gingen wel door tijdens de lockdown. Het kabinet kondigde dinsdagavond nieuwe versoepelingen aan.

Voetbalbond KNVB heeft voor komend weekeinde al weer competitiewedstrijden op het programma staan in de zogeheten B-categorie. Het is nog niet duidelijk of die wedstrijden doorgaan, of dat de KNVB de clubs wat meer tijd geeft om zich voor te bereiden op de hervatting van het seizoen. In de A-categorie, waar onder meer de eerste elftallen die spelen in de Tweede Divisie tot en met de vijfde klasse onder vallen, worden de competities sowieso pas volgende maand hervat.

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft wel een coronatoegangsbewijs nodig om een binnensportlocaties te betreden. Dat betekent dat iemand moet kunnen aantonen volledig gevaccineerd te zijn, recent een coronabesmetting te hebben doorgemaakt of beschikken over een negatieve testuitslag. Bij buitensportlocaties geldt dat om bijvoorbeeld de kantine of de kleedkamer in te gaan.

In sporthallen mogen maximaal 1250 mensen naar binnen. Toeschouwers moeten een vaste zitplaats hebben en 1,5 meter afstand houden. Voor stadions in de buitenlucht geldt dat maximale aantal bezoekers niet, maar daarin mag niet meer dan een derde van de capaciteit worden gebruikt.